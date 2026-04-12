La escuela viguesa Media Punta, gran triunfadora de la quinta edición de Move it Vigo

El evento Move it Vigo alcanzó este fin de semana su quinta edición reuniendo en el Instituto Ferial de Vigo a lo mejor de la danza urbana. Impulsado por la bailarina y profesora Raquel Rodríguez y respaldado por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, ya prepara su próxima entrega en 2027 dado el éxito cosechado.

La escuela viguesa Media Punta fue una de las grandes triunfadoras del certamen, llevándose numerosos premios en un certamen que comenzó este pasado sábado a las 09:00 horas con puntualidad y gradas llenas. Los primeros en participar fueron las categorías Baby, Infantil y Junior. A continuación, el resto de categorías.

En Mini Solista, la primera clasificada fue Irene Antuña, de la escuela Swing Pire, de Noreña, en Asturias. En Mini Parejas se llevaban el primer premio Sil y Dani, de Arte&Danza, de Vigo.

En lo tocante a la categoría Baby, los triunfadores fueron Rikiños, de Media Punta, de Vigo. También esta escuela resultó premiada con el primer puesto en la categoría infantil con Trasnos.

En este evento también se repartieron becas formativas, como la Summer Dance, que fue a parar a manos de Ohana's, de Street Dance, llegados desde Cedeira.

Ya en la categoría Junior, el primer puesto fue para Mini Roars, de Infinity Dance Studio, de León. Además, la Beca Summer Dance en esta categoría fue para Lil Shappis, de Alma Funky, de Gijón. Por contra, la Beca Bashment Intensive se la llevó Ducksoup, de Star Dance Lugo.

Canción promocional

Antes de seguir con la competición, las alumnas y alumnos de la escuela de Raquel Rodríguez bailaron ante el público y, por primera vez, la canción promocional de la competición de Danza Urbana, cuya letra y música fueron creadas por la propia Rodríguez con ayuda de la IA.

En categoría Solista, el vencedor fue Antón Santiago, de Getting Jiggy, de Pontevedra. En Parejas, los triunfadores fueron Paula y Andy, de la escuela viguesa que lleva su nombre. Del mismo modo, en MiniCrew subieron a lo más alto del podio Shadow, de la escuela Teressa Ngundi, también de Vigo.

Por otro lado, en la categoría Youth, la M del Move it Vigo fue para Lion Kids, de Infinity Dance Studio, de León. Además, la Beca Summer Dance se la llevaron New Ways, de Arte&Danza, de Vigo.

Por último, los grandes premiados del día en la Categoría Profesional by Xunta de Galicia, fueron Wabirockers, de la escuela Media Punta de Vigo. Los galardones fueron entregados por la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz y por el Jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides.

Raquel Rodríguez con Ana Ortiz y Daniel Benavides en la entrega de premios de la Move it Vigo.

Cierre de jornada

En la categoría final subieron al escenario grupos que superaron los 40 bailarines, entre ellos, los Premium o los Heels o baile con tacones.

Tal y como precisó la organización, la escuela triunfadora de esta edición de Move it Vigo 2026 fue la viguesa Media Punta, que obtuvo trofeos en la categoría Absoluta, con Holywaack, o en Megacrew, con Justas Pistas.

Crispy Bones, en Premium, se llevó trofeo, y Dei Heelers, en Heels. Las becas fueron para Cris Alonso, en la Urban Display; y para Andres Rodríguez, en The X Housse Of Dance.

La próxima edición de Move it Vigo, la de 2027 ya tendrá dos jornadas y una de sus desafíos serán la "battles" o batallas sobre el escenario.