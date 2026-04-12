La Comisión Europea cambia las reglas: 40.000 bonos para viajar gratis por Europa este verano 2026

Cualquier época es buena para viajar, pero el verano trae el pico máximo de turismo. Los meses de julio y agosto son especialmente demandados, un periodo que muchos jóvenes gallegos aprovechan al coincidir con las vacaciones.

Siendo joven, tener ahorros para viajar puede parecer una misión imposible. Por ello, la Comisión Europea ha anunciado que ofrecerá 40.000 bonos gratuitos, más de 3.700 en España, para que los jóvenes puedan recorrer y descubrir Europa viajando en tren.

40.000 bonos para viajar en tren por Europa

En el marco de la iniciativa DiscoverEU, dentro del programa Erasmus+, la convocatoria estará abierta hasta el próximo miércoles 22 de abril, a las 12:00 horas, según ha informado el Instituto de la Juventud (Injuve) en un comunicado.

Pueden presentar su candidatura los jóvenes nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, completando un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea (UE) y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud.

La Comisión Europea ofrecerá pases de viaje a los solicitantes después de su clasificación, hasta el límite de los billetes disponibles, 40.000. Los ganadores podrán abordar el tren durante un máximo de 30 días entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Además del pase de viaje para descubrir Europa en tren, los participantes recibirán una tarjeta de descuento con descuentos en transporte público, cultura, alojamiento, comida, deporte y otros servicios en los países elegibles.

"También pueden acceder a reuniones informativas previas a la salida y a reuniones de DiscoverEU, en las que los participantes pueden reunirse con otros viajeros y obtener un conocimiento más profundo de la UE", agrega la Comisión Europea.

Requisitos y cómo inscribirse

Para ser admitidos, los candidatos deberán tener 18 años cumplidos o celebrar el 18 cumpleaños entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026; es decir, haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, ambos inclusive.

La Comisión Europea también solicita otros requisitos: ser ciudadano o residente de uno de los 27 Estados miembros de la UE, rellenar el formulario de solicitud en Internet con un número de documento de identidad, de pasaporte o de tarjeta de residencia; y aceptar la declaración jurada del formulario de solicitud.

Por otro lado, para poder viajar, los participantes deberán planear que el viaje dure entre un día y un mes, y tener previsto viajar al menos a un país extranjero admisible en el caso de DiscoverEU.

Los interesados tendrán hasta el 22 de abril, a las 12:00 horas, para rellenar el correspondiente formulario online en el Portal Europeo de la Juventud. La notificación de los resultados se realizará a principios de junio, según el calendario.