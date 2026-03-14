Lo llaman la "meca de la alfarería" y está en un pueblo de 150 habitantes: el último reducto en Ourense

El arte de la alfarería, conocida en Galicia como olería, es una de las expresiones artesanales más arraigadas en la región. Esta tradición se concentra en varias áreas, como Buño (A Coruña), considerado el pueblo oleiro por excelencia; y Gundivós (Lugo), conocido por su alfarería negra.

Esta labor también forma parte de la historia de Niñodaguia, una pequeña aldea de Xunqueira de Espadanedo (Ourense) conocida a menudo como la "meca de la alfarería", caracterizada por el color amarillo de muchas de sus piezas.

La "meca de la alfarería" está en una pequeña aldea gallega

Niñodaguia, llamada oficialmente San Lourenzo de Niñodaguia, es una aldea de la comarca de A Limia con menos de 150 habitantes que se ha hecho un hueco a nivel internacional por convertirse en un lugar emblemático en la ejecución y mantenimiento de las técnicas alfareras.

De hecho, es uno de los focos tradicionales de la cerámica del noroeste de la Península ibérica y está considerado como "el último reducto" de la alfarería en Ourense, ejerciendo los "cacharreiros", también conocidos como "xarreiros" o "calleiros", un papel fundamental en la preservación de esta tradición.

Aquí el denominado como "barro amarelo" es el protagonista. Se trata del único tipo de arcilla encontrada en el Monte do Barro, en Veigachá, y se caracteriza por su alto contenido en caolín, un tipo de roca sedimentaria blanda de textura suave.

Las altas temperaturas a las que se someten las piezas en la cocción dan a esta olería ese color amarillo. El proceso se continúa con el vitrificado de "orella de boi", característica inconfundible de la olería tradicional de la aldea.

Niñodaguia es la cuna de grandes creadores de un arte que se ha transmitido de generación en generación. "Desde hace siglos, sus artesanos se han dedicado a moldear el barro, elaborando así diferentes utensilios para el uso doméstico y cotidiano", explica Turismo de Galicia.

Museo Taller Alfarería Niñodaguia, en Ourense Turismo Ribeira Sacra

En la actualidad, se conservan tres hornos comunales exteriores totalmente restaurados y dos alfarerías. Además, el Museo-Taller de Alfarería permite hacer un viaje al corazón de la alfarería, visitar los antiguos "fornos" y descubrir los secretos del torno rápido.

Ubicado junto a una de las carreteras que conecta con la principal OU-536, el Museo-Taller de Alfarería celebra todos los años, a mediados de agosto, el ya tradicional Encuentro Internacional de Oleiros, una cita que convierte a Niñodaguia en el epicentro de la difusión de la alfarería.

Este oficio, hoy casi desaparecido, cobra nueva vida durante esas jornadas, que suelen coincidir con el 15 de agosto. En ese contexto, el Museo-Taller se convierte en un importante punto de interés para visitantes y artesanos.

A 700 metros del Museo se encuentran los antiguos hornos en los que se cocían las piezas, así como un mural de Mon Devane en honor de los alfareros de Niñodaguia.