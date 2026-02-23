Ana Peleteiro disfruta de Samil y confiesa que tiene orígenes en Vigo: "Soy un poco viguesa"

La atleta e influencer gallega, Ana Peleteiro, disfrutó este pasado fin de semana de Vigo y de su microclima. Lo hizo acompañada de su familia, con quienes paseó por el arenal más famoso de la ciudad olívica y que siempre congrega a cientos de paseantes dispuestos a disfrutarlo, especialmente, en días como el de ayer.

Aunque nacida en Ribeira, Peleteiro disfruta de toda Galicia, su tierra natal que siempre lleva por bandera y a la que regresó hace unos años para instalarse definitivamente. No es raro verla en Vigo, pero tampoco en Ourense o en otras localidades gallegas. Y es que la medallista olímpica es de las que presume de todas las bondades que ofrece nuestra comunidad.

Hace poco compartió con su medio millón de seguidores instantáneas de su tarde en la Navidad de Vigo, ciudad a la que volvió este domingo para gozar del buen tiempo. En esta ocasión publicó un vídeo en el que se podía ver el arenal vigués, el sol y las Islas Cíes de fondo. También a su pareja, el atleta francés Benjamin Compaoré: "Millonaria. Porque entendí lo que realmente es ser millonaria".

Además, Peleteiro respondió al comentario de una usuaria de Instagram que la invitaba a quedarse en la ciudad: "Adoptámoste en Vigo. Aquí hay sitio para todos, pero para ti más", le escribió cariñosamente, algo a lo que la atleta de élite respondió: "Aunque no lo creas soy un poco viguesa, mi abuelo paterno era de aquí".

Sin duda, la de Vigo es una ciudad que quiere especialmente a la atleta ribeirense, quien, además, es una auténtica hincha, desde pequeña, del Celta de Vigo. Ahora hay un motivo más para quererla como viguesa.