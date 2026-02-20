La Orquesta París de Noia llena de música y ritmo el Carnaval de Vigo Treintayseis

La Puerta del Sol se ha convertido este viernes en el centro neurálgico del Carnaval con el concierto de la Orquesta París de Noia.

Tras tener que retrasarse por el mal tiempo, al igual que otras citas del Entroido, por fin Vigo ha podido disfrutar no sólo de un clima sin lluvia, sino también de una de las actuaciones más esperadas.

Desde esta tarde, los trailers de la orquesta han trabajado en el kilómetro cero para llevar a cabo el montaje del escenario y el equipo de música.

El Entroido vigués finalizará mañana sábado con la quema del Meco a partir de las 19:00 horas, las exequias funerarias a las 20:00 horas y el anuncio de los ganadores del concurso de comparsas.