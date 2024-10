Cambados (Pontevedra) se llena de sostenibilidad, cultura y diversión con el "Solidarity Fest"

Los días 26 y 27 de octubre, el municipio pontevedrés de Cambados acogerá el "Solidarity Fest", una cita llena de sostenibilidad, cultura y diversión. Durante ambas jornadas los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única en familia, con actividades desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

La inauguración del evento será el sábado a las 11:00 horas con la presentación por parte de la Fundación y el inicio del market central del evento. Tras la charla, los participantes podrán disfrutar de un taller de yoga & brunch saludable que impartirá Nunam Retreats.

A lo largo del día, se llevará a cabo una sesión vermú animada por la Señora DJ,

patrocinado por Petroni. Para aquellos con hambre, la zona de foodtrucks ofrecerá una amplia variedad de productos de marcas como Sicilia in Bocca, La central heladera, Coren, A peregrina, o La creperia de Carlos.

La tarde estará llena de actividades, comenzando con la participación de We Sustainability, quienes organizarán una charla, una recogida de playa y un taller de bisutería utilizando materiales reciclados. Para los que no quieran bajar a la arena, también habrá un taller "Feel the Clay" con Dilara Harmanci de CASA CECU, que combinará la tradición del vino con el arte de la cerámica. La diversión continúa con una sesión de DJ inclusivo, un proyecto de MAS Music, y culminará con un espectáculo de la reconocida Natalia Ferviu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solidarity Fest Cambados (@solidarityfest.fct)

El domingo, el equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona) presentará su proyecto "Reto Metastásico". Además, para quienes deseen repetir la experiencia o no hayan podido asistir el día anterior se repetirá el taller de yoga y brunch con Nunam Retreats. A continuación, comenzará la sesión vermú, que contará con la actuación del grupo Los Limones.

Por la tarde, Iago Pazos, de Loxe Mareiro, impartirá un taller de cocina de cercanía, donde los participantes disfrutarán de un show cooking y degustación. Para cerrar el evento, se realizará un sorteo con diversos premios. El broche final será un concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra.