Cerca de 200 personas participaron en la 'Etapa Popular Camiño da Costa por Vigo'

Cerca de 200 personas -según fuentes de la Xunta de Galicia- se sumaron a la primera edición de la "Etapa Popular Camiño da Costa por Vigo", celebrada este domingo a lo largo del tramo de peregrinación xacobea que atraviesa la ciudad olívica y que, desde el organismo autonómico, quieren poner en valor.

El recorrido partió de la parroquia de Saiáns y se prolongó durante 20 kilómetros cruzando Vigo desde Nigrán y hasta Redondela. Los participantes disfrutaron tanto de zonas rurales -como las del propio Saiáns y Oia-, como del casco urbano de la ciudad, su río -el Lagares- y la zona histórica del Casco Vello.

Entre los asistentes se pudo ver a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien aseguró que esta ruta "é a que máis medra" pues "os estudos que temos indican que un peregrino consume tres veces máis que un visitante, está máis tempo no territorio e, no caso do Camiño da Costa, o 85% son estranxeiros, que fan un gasto de 150 euros diarios".