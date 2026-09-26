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Salvamento Marítimo remolca a un velero que sufrió una avería en un motor y que estaba próximo a Cíes

A bordo viajaban tres tripulantes

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Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana de sábado a un velero con tres tripulantes a bordo que sufrió una avería en el motor cuando se encontraba a unas 2,5 millas al oeste de las islas Cíes.

Imagen del acto del descubrimiento de una placa en el Paseo Marítimo Alcalde Blanco con los nombres de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo.

Según informa Salvamento y recoge Europa Press, el centro de Vigo coordinó la asistencia a este velero de 13 metros.

La Salvamar Mirach salió de su base a las 07:02 horas de la mañana, localizó la embarcación y estableció remolque a las 07:55 horas. El velero quedó atracado con seguridad en Marina Dávila, en Vigo, a las 09:50 horas.