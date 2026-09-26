Salvamento Marítimo remolca a un velero que sufrió una avería en un motor y que estaba próximo a Cíes

Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana de sábado a un velero con tres tripulantes a bordo que sufrió una avería en el motor cuando se encontraba a unas 2,5 millas al oeste de las islas Cíes.

Según informa Salvamento y recoge Europa Press, el centro de Vigo coordinó la asistencia a este velero de 13 metros.

La Salvamar Mirach salió de su base a las 07:02 horas de la mañana, localizó la embarcación y estableció remolque a las 07:55 horas. El velero quedó atracado con seguridad en Marina Dávila, en Vigo, a las 09:50 horas.