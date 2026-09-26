La rotonda frente A Laxe se bautiza como la Rotonda de Rotary por los 100 años del Rotary Club Vigo

El Rotary Club Vigo cumple un siglo de vida. Se trata de uno de los 34.000 clubes que, en todo el mundo, integran a más de 1,4 millones de socios unidos con una misión global: ser líderes empresariales y profesionales que proporcionan ayuda humanitaria y fomentan "la paz y la comprensión en todo el mundo".

Esta mañana se descubrió una placa conmemorativa frente al monumento que, en la rotonda ubicada frente al puerto y A Laxe, está dedicado a esta entidad. Además, ya da nombre oficial a dicha rotonda: bautizada como la Rotonda de Rotary.

El monumento se inauguró en el 2017 y, hace tres años se le pidió al Gobierno local que "bautizara" la rotonda como la Rotonda de Rotary, aunque, "todo el mundo ya le llama así", asegura Belén Barreiro, presidenta en el año 2023 de la entidad viguesa. Coincidiendo con este centenario, la petición ha sido aceptada.

El Rotary Club Vigo destapa una placa conmemorativa en la rotonda que lleva su nombre. P.P.F.

Los presidentes del Rotary Club Vigo Rafael Llano y José Mañas recibieron al alcalde olívico, que presidió el acto inaugural de la jornada destapando una placa conmemorativa.

La celebración se trasladó al Mar de Vigo con motivo del Concierto del Centenario, que corre a cargo del guitarrista David Russell. A las 21:00 horas tendrá lugar la Cena de Gala del Centenario, en la que se presentará el Libro del Centenario de Rotary Club Vigo, una obra concebida para conservar la memoria de estos primeros cien años de historia. Mañana domingo, día 27, se abordará la clausura de esta conmemoración en la Ría de Vigo por medio de una travesía.

La entidad agradeció la colaboración al Concello de Vigo, al Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Vigo Convention Bureau.