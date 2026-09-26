Muere en Vigo José Costas, fundador de Def Con Dos y hermano de Miguel Costas, de Siniestro Total

Ha fallecido en Vigo José Costas Peón, más conocido como Peon Kurtz, fundador de Def Con Dos. También hermano de Miguel Costas Peón, de Siniestro Total, y Rosa Costas Peón, de Aerolíneas Federales.

Ha sido Renato A. Landeira quien, ejerciendo como portavoz de la familia, comunicó la triste noticia en redes sociales. Destacó de Peon Kurtz su amor por la música, el cine y los cómics, así como por su madre, su hijo y sus hermanos.

La última despedida al músico será esta tarde, a partir de las 16:00 horas, en el tanatorio Vigo Memorial (sala 7).