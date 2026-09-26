Desahucios en Vigo: El Concello otorgó 958 ayudas desde enero para evitarlos

El regidor olívico hizo balance este sábado de las ayudas concedidas en materia de emergencia social desde el pasado mes de enero. Fueron, según Abel Caballero, un total de 2.337 por valor de 714.000 euros: "El número de personas beneficiarias fue de 6.310", precisó el alcalde olívico.

Concretamente, 958 fueron para pagar alquileres e hipotecas y "para evitar que personas fueran desahuciadas de su vivienda". En este sentido, el volumen de ayudas para alquileres superó los 400.000 euros. "Nosotros evitamos que haya desahucios", insistió Caballero. "Si nos piden una ayuda, tardamos diez días en darla y evitamos que haya desalojos indebidamente tal y como sucedió en Madrid", anotó.

La alimentación representa la otra vía importante de ayudas de emergencia en la urbe olívica. Según datos del Consistorio, se proporcionaron 250.000 euros para ayudar a aquellas personas más necesitadas. "Todas estas prestaciones acompañan a los programas estables destinados a personas mayores, infancia y jóvenes", concluye.