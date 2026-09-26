El Concello de Vigo repara y acondiciona los camposantos de distintas parroquias de la ciudad

El Concello de Vigo realiza estos días diferentes actuaciones de reparación y conservación de algunos de los cementerios de la ciudad.

Más concretamente, Abel Caballero, primer edil vigués, precisó que estas actuaciones se estaban llevando a cabo en los camposantos de Teis, Lavadores, Cabral y Beade.

En Beade se están mejorando espacios comunes y, además, se está llevando a cabo una limpieza integral de estas instalaciones. La actuación incluye impermeabilizaciones y una instalación de peldaños, así como un acondicionamiento de los accesos peatonales.

Por otro lado, en Teis, se está mejorando la capilla del cementerio y, en el de Lavadores, se están reformando y ampliando las aceras.

Por último, en Cabral se están abordando tareas de impermeabilización y mejora.

Todo lo anterior está siendo posible gracias a una inversión municipal que supera los 100.000 euros.