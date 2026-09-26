Radar en el punto kilométrico 9 de la autovía A-55 en dirección a O Porriño.

Radar en el punto kilométrico 9 de la autovía A-55 en dirección a O Porriño. Google Maps

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Abel Caballero insiste en que la A-55 es "un castigo" del PP y del BNG para Vigo

Asegura que el Gobierno de España quiere invertir 400 millones en una autovía en túnel a O Porriño

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El regidor de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a la carga este sábado contra el estado de la A-55, un vial que representa, según sus palabras, un "castigo" para los vigueses de parte del Partido Popular, Alfonso Rueda, el BNG y el PP de Vigo. "Nos obligan a ir por la A-55", ha insistido.

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El primer edil vigués ha recordado que el Gobierno de España quiere acondicionar, con una inversión de 400 millones de euros, una autovía nueva en túnel de Vigo a O Porriño "que evite la siniestralidad y la A-55" pero "ni el PP ni el Bloque quieren que Vigo tenga una autovía directa a O Porriño".

Caballero recordó que, por razones de peligrosidad, el vial ha vuelto a reducir la velocidad máxima permitida. "El BNG, Rueda, y Feijóo siguen castigando a Vigo", concluyó.