"Atrapados" en Madrid casi 50 estudiantes vigueses por la cancelación de los vuelos a Londres

"Nuestros peques están tirados en Barajas". Este es uno de los comentarios que ha recibido desde la noche del martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en su cuenta de Instagram. Casi 50 estudiantes del programa 'Vigo en Inglés' se encuentran "atrapados" en Madrid tras la cancelación de vuelos a Londres.

El alumnado despegó desde el aeropuerto de Peinador hacia Madrid este martes. Los 47 estudiantes vigueses aterrizaron en la capital española con la intención de continuar su viaje en un vuelo de Iberia con salida a las 16:50 horas hacia la terminal de Londres-Heathrow.

La sorpresa llegó cuando se dirigieron a realizar la escala. Un fallo técnico del operador del control aéreo NATS ha obligado a cancelar hasta 2.000 vuelos hacia Reino Unido, siendo uno de ellos el viaje que llevaría a Londres a estos alumnos y alumnas vigueses entre 14 y 16 años.

La adjudicataria no ofrecía solución para los menores y sus monitores. "Nuestros peques están tirados en Barajas, sabemos que no es culpa vuestra, pero necesitamos que les ayudéis a que pasen buena noche en Madrid", solicitaba una madre en las redes sociales del alcalde.

Con el paso de las horas, la publicación sobre 'Vigo en Inglés' de Caballero en Instagram se llenó de comentarios que pedían una solución para los estudiantes "atrapados" en Madrid: "Señor Caballero, ¿se le hace correcto que el grupo de jóvenes que despidió en la mañana en el Aeropuerto de Vigo a las 12:00 de la noche estén en la calle?".

"Estamos varados en Barajas, fuera de un hotel petado de gente y no podemos entrar" o "Abel, estamos sin poder entrar al hotel y hay demasiada gente" fueron las denuncias de los propios alumnos de Vigo, que sentían estar "tirados". También consideran la gestión de la concesionaria "cuestionable" y los familiares mostraron su "preocupación".

Según ha confirmado el Concello de Vigo en un comunicado emitido este miércoles al mediodía, "el alumnado está alojado en un hotel en Madrid en régimen de pensión completa acompañados por los monitores del programa". Además, han informado que están trabajando junto a la concesionaria para "reorganizar el desplazamiento" y conseguir que puedan llegar a sus destinos "lo antes posible".