Vigo traza una conexión de muy alta tensión de 21,4 kilómetros para "garantizar la permanencia de la industria local"

Vigo avanza en la implantación de la muy alta tensión. Los trámites marchan, en palabras de Abel Caballero, regidor local, "a velocidad de crucero".

Con respecto a lo anterior, el Diario Oficial de Galicia publicó este lunes el preceptivo estudio de impacto ambiental para un proyecto que, desde el Consistorio vigués, han calificado como "crucial" para el futuro de la industria del territorio.

Más concretamente, Caballero precisó que se está trazando una conexión de 21,4 kilómetros, de los que casi 13 serán subterráneos.

En total, se invertirán 72 millones de euros con el objetivo de modernizar y reforzar la permanencia de la industria local.