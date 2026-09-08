Una salida en la VG-20 de Vigo provoca retenciones: un turismo terminó chocando contra el quitamiedos

Un accidente sin heridos ha provocado retenciones en la autovía VG-20 de Vigo, en donde un turismo se salió de la vía y terminó chocando contra el quitamiedos. Debido a la disposición del coche, éste terminó obstaculizando la circulación.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 19:30 horas y los primeros alertantes informaron de que un turismo se salió de la carretera para acabar chocando contra el quitamiedos, quedándose en medio de la vía.

Sin embargo, todos los ocupantes del coche habían podido salir por su propio pie y, aparentemente, no habían resultado heridos.

Por ello, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Servicio de Mantenimiento de la carretera.