Caballero exige a la Xunta que implante este año la gratuidad de los libros de texto en toda Galicia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado este martes a la Xunta de Galicia que implante "este mismo año" la gratuidad de los libros de texto para todo el alumnado de enseñanza obligatoria y que compense a las familias que ya han tenido que afrontar ese gasto al inicio del curso.

"La Xunta de Galicia tiene que establecer este año, este mismo año, la gratuidad de los libros de texto para todas las chicas y los chicos en enseñanza obligatoria", ha defendido el regidor, que ha recordado que esta medida fue implantada durante el Gobierno autonómico presidido por Emilio Pérez Touriño.

Caballero ha sostenido que la gratuidad de la educación no debe limitarse a las matrículas, ya que las familias tienen que asumir otros costes importantes durante la escolarización. "Muchas de las familias necesitan esa ayuda. Pero es que tiene que ser más que eso, es el reconocimiento de la gratuidad de toda la educación", ha afirmado.

El alcalde ha pedido además al PSdeG y al BNG que lleven esta reclamación al Parlamento de Galicia. "Que lo exijan, que lo lleven al Parlamento y que lo exijan, porque tienen la obligación. Son los que tienen la competencia", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado que la Xunta reembolse el coste de los libros a las familias que ya los hayan comprado este curso. "Hay que obligarle a que este mismo año tengan gratuidad de libros de texto, revirtiéndole el coste de los libros a las familias que ya tuvieron que hacer ese gasto", ha defendido.

El Concello de Vigo como ejemplo

Caballero ha contrapuesto esta situación con la inversión del Concello de Vigo en materia educativa, que ha situado en más de 18 millones de euros, citando partidas destinadas a becas de comedor e inglés, escuelas municipales e infantiles, obras y limpieza de colegios, vigilancia, mantenimiento y otros gastos de los centros.

"¿A qué espera la Xunta para poner gratuidad en los libros de texto? ¿A qué espera la Xunta para pagarle los libros de texto a las familias que este año tuvieron que hacerle frente?", ha cuestionado el regidor, antes de cargar contra el Gobierno gallego: "La Xunta en este tema es adorno. Ni saben, ni quieren saber, e ignoran que tendrían que tener gratuidad en los libros de texto".