El Concello de Vigo desaconseja el baño en la zona central de Samil

El Concello de Vigo acaba de emitir un comunicado en el que desaconseja a la ciudadanía el baño en la zona más central de la playa de Samil.

Por otro lado, la recomendación también se ha hecho extensiva a la Praia da Punta.

Lo anterior se debe, según fuentes municipales, a un nuevo episodio de contaminación microbiológica producida a consecuencia de las intensas lluvias que, en las últimas horas, se han producido en la ciudad olívica.

No es la primera vez este verano que un arenal vigués sufre un episodio similar. Además, la contaminación microbiológica ha afectado en el periodo estival a otras playas próximas al municipio olívico, como la de Santa Marta en Baiona.