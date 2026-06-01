Le roban el móvil en Vigo y envía a la policía al encuentro del ladrón gracias al geolocalizador

El propietario de una motocicleta se percató a finales del pasado mes de mayo de la sustracción de su terminal móvil, el cual guardaba en el interior de unas fundas en su motocicleta. El teléfono estaba valorado en unos cien euros.

Con todo, y según relataron fuentes policiales, por medio del sistema de geolocalización el dueño del móvil pudo enviar a los policías al domicilio indicado por el geolocalizador y en el que se encontraría el ladrón y el terminal: Concretamente, en la Travesía do Forno.

Inicialmente, el sustractor trató de ocultarse en el interior del inmueble, pero, finalmente, se presentó ante los agentes respondiendo a las iniciales F.A.A., de 37 años de edad y que terminó por entregar el dispositivo a los actuantes.

Realizada esta gestión, los policías averiguaron que le figuraba en vigor al hombre una orden de Búsqueda, Detención y Presentación, emitida por el Juzgado de lo Penal no 1 de Vigo, por una causa de este mismo año. Por lo anterior se procedió a su inmediata Detención y puesta a Disposición de la Autoridad Competente, en atención al reseñado mandato Judicial.