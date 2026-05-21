Los trabajadores del comercio del metal salen a la calle en Vigo para exigir un convenio digno Treintayseis

Vigo vivió este jueves una nueva jornada de huelga del metal, marcada en esta ocasión por una multitudinaria manifestación de trabajadores del comercio del metal.

Cientos de empleados partieron desde la Farola de Urzáiz hasta la sede de la Xunta de Galicia para reclamar un convenio colectivo digno para el sector. Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los manifestantes corearon consignas como "Comercio del metal, soluciones" o "ATRA escoita, o comercio está en loita", en una marcha que estuvo escoltada por agentes de la Policía Nacional.

La protesta también dejó algunos momentos de tensión cuando los manifestantes se concentraron a las puertas de una tienda de motos del centro, entre pitidos y protestas. Ante la insistencia de los manifestantes, el establecimiento optó por cerrar temporalmente sus puertas mientras la marcha continuaba su recorrido.

Según Transi Fernández, de la CIG, esta organización empresarial pretende eliminar del convenio ciertos derechos como la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal. Este fue uno de los principales motivos por los que se convocaron los paros.

Jorge Carneiro, de Comisiones Obreras, ha mostrado su deseo de "desbloquear" la situación, subrayando que la parte sindical envió hasta dos escritos a las patronales para volver a sentarse a negociar, que no tuvieron respuesta alguna.

Por parte de UGT, Roberto Puga ha lamentado la "mala fe" de ATRA en la negociación, debido a que, a su juicio, había un posible acuerdo sobre la modificación de las tablas salariales en el convenio, pero esta organización empresarial plasmó en las reuniones "propuestas que no estaban encima de la mesa", como la no cobertura del 100% de las bajas.

Por todo ello, han explicado que este mismo jueves decidirán las siguientes acciones a llevar a cabo, que previsiblemente supondrán nuevas jornadas de huelga en el sector.

La organización sindical ha dicho que las conversaciones con la patronal se rompieron en enero, después de que la representación de los trabajadores abandonara la mesa ante la pretensión de los empresarios de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal.

El sindicato ha recordado que el sector del comercio del metal emplea a unas 10.000 personas en la provincia y ya ha llevado a cabo tres jornadas de huelga en las últimas semanas, junto con el sector del metal, que finalmente este pasado martes sí firmó el nuevo convenio, tras un pacto entre UGT, CC.OO. y las patronales.