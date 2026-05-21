El Puerto de Vigo recibe el Premio FINE 2026 por su trayectoria y liderazgo

El Puerto de Vigo ha sido distinguido con el Premio FINE 2026 en la categoría de "Puertos y Terminales". El jurado reconoció así la "trayectoria y el liderazgo" de la terminal viguesa en el ámbito marítimo.

La entrega de premios congregó a más de 40 profesionales y altos directivos, con un perfil centrado principalmente en armadores, fletadores, astilleros, ingenierías y las firmas más relevantes de la industria auxiliar y proveedora del sector.

Durante el acto de recogida, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, destacó el orgullo que supone para el Puerto de Vigo recibir este respaldo de la industria en su propia casa y reafirmó el compromiso de la institución con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento azul.

Con este premio, el Puerto de Vigo ve reforzada su proyección internacional como un referente en la gestión eficiente de infraestructuras logísticas y de transporte por mar.