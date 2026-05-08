Vigo destina 612.000 euros a reparar los muros de cuatro colegios de la ciudad

El Gobierno local de Vigo destina 612.000 euros a la reparación de los muros exteriores de cuatro centros educativos de la ciudad. En concreto, se actuará en el CEIP Igrexa Valadares, el CEIP Valle Inclán, la Escuela Infantil Vila Laura y el CEIP Mestres Goldar.

La Xunta de Goberno ha adjudicado las obras de reconstrucción de los muros de los colegios Igrexa Valadares y Valle Inclán, con un presupuesto de 201.775 y 178.820 euros, respectivamente. Además de estas actuaciones, el Concello también prevé intervenir en los muros de la Escuela Infantil Vila Laura con 107.000 euros y del CEIP Mestres Goldar, con 124.000 euros.

Según explicó el regidor, las cuatro obras comenzarán en el mes de junio, una vez finalizado el periodo escolar.