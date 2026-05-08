La suerte sonríe a Vigo: 175.000 euros en el cupón diario de la ONCE

La suerte se ha dejado ver en la ciudad de Vigo este jueves gracias al cupón diario de la ONCE, que ha repartido 175.000 euros en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Mercedes Rodríguez Vila ha sido la vendedora de la ONCE que ha llevado la ilusión y la suerte a Vigo desde su puesto de venta ubicado en la Avenida Aeropuerto, número 315.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.