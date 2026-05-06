El PP denuncia que Vigo solo tiene siete jueces de instrucción y culpa a Sánchez y a Caballero

Tras el "legítimo" -calificado así por el PP de Vigo- traslado de una magistrada a Madrid, la ciudad olívica se ha quedado "solo" con siete jueces de instrucción, tal y como han denunciado desde la formación azul. Es, según han censurado, "una merma imperdonable" y hay "un claro culpable: El Gobierno de Pedro Sánchez". También un "cómplice", han proseguido, "Abel Caballero, que está más preocupado por tapar las carencias del ministerio que por conseguir refuerzos para Vigo".

Así, la formación que en Vigo dirige Luisa Sánchez lamenta que esta reducción de personal incrementará la carga unos juzgados "ya de por sí saturados", pero además "es un agravio a la ciudad". Del mismo modo, Luisa Sánchez ha remarcado que el Gobierno central ha tenido una "falta de previsión" en este sentido. "Hace un año ya advertimos de que dejarían a Vigo sin un juzgado, como así ha sucedido. Y desde entonces, en lugar de defender a la ciudad, el alcalde se ha empeñado en justificar y cubrir al ministro Bolaños", han criticado.

En aquel momento, continuó Sánchez, Abel Caballero "prometió que el problema estaría solucionado con la publicación de un decreto en septiembre o en octubre. Y la realidad es que no hubo tal decreto. Luego, el alcalde fijó ese decreto para mayo de 2026, es decir, con un retraso de más de medio año. Y luego dijo que no, que para junio del año 2026".

La única realidad, han lamentado desde el PP, es que los juzgados de Vigo "tienen ahora que reorganizar semanas de guardias y repartir entre otras salas centenares de asuntos con procesos que son complejos. No lo dice solo el Partido Popular de Vigo; los propios magistrados alertan de que tendrán que soportar más sobrecarga".

Sánchez reclamará al Gobierno central "que aclare cuánto va a durar esta situación, que rompa su silencio y ofrezca certezas a los jueces de nuestra ciudad. No nos vale que Caballero hable por boca de otros, porque ya nos ha mentido suficientes veces y porque ya hemos comprobado en demasiadas ocasiones que sus promesas y sus plazos nunca se cumplen".