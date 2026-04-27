El Pleno de Vigo le urge a la Xunta para que el instituto Domingo Villar abra para el curso 2028-2029

La Corporación municipal de Vigo ha aprobado este lunes instar a la Consellería de Educación a convocar en 2027 las plazas de profesorado del futuro instituto Domingo Villar, en Navia, para que el centro pueda iniciar su actividad en 2028 con la plantilla docente completa.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE y BNG y el rechazo del PP. Durante el debate, la concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, ha recordado que el Concello cedió los 12.000 metros cuadrados sobre los que se construye el centro y ha atribuido a la Xunta el retraso en unas obras que, según ha señalado, habían sido comprometidas para 2025.

El pleno también ha aprobado una enmienda del BNG para reclamar cambios en la zonificación escolar, con el objetivo de que el alumnado de Navia y Coia pueda cursar Secundaria en institutos de sus propios barrios, así como la gratuidad del transporte público para los estudiantes que el próximo curso deban desplazarse al IES de Valladares por el retraso en la construcción del nuevo centro.

En materia educativa, el pleno ha aprobado además una moción socialista para exigir a la Xunta un plan inmediato de reforma integral de las infraestructuras educativas de Vigo, que el gobierno local considera abandonadas por la administración autonómica.

La concejala de Educación, Olga Alonso, ha denunciado que, mientras en otros colegios de Galicia se acometen inversiones importantes, los centros vigueses acumulan retrasos pese a la antigüedad de sus instalaciones y a la urgencia de las mejoras.

La Corporación también ha respaldado, con los votos de PSOE y BNG y el voto en contra del PP, una moción para reclamar a la Xunta apoyo al aeropuerto de Vigo y rechazar propuestas que limiten el uso de Peinador. El texto insta tanto al Gobierno gallego como a la Diputación de Pontevedra a habilitar créditos presupuestarios concretos para la promoción turística de Vigo con compañías aéreas, vinculados a la creación de conexiones directas con la terminal viguesa.

Otro de los asuntos abordados fue la situación de la sanidad en Vigo. PSOE y BNG aprobaron una propuesta, con la abstención del PP, para exigir a la Xunta una planificación sanitaria basada en criterios de equidad, proximidad, eficiencia y calidad asistencial, así como dotar al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo de los medios necesarios para desarrollar su capacidad real en cirugía cardíaca, hemodinámica y radioterapia.

"Modelo fracasado" de subvenciones

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado al alcalde, Abel Caballero, de insistir en un "modelo fracasado" de subvenciones a aerolíneas para impulsar el aeropuerto de Peinador.

Durante el pleno, la portavoz popular ha sostenido que el gobierno local ha gastado más de 10 millones de euros en la última década sin lograr consolidar rutas estables, por lo que ha reclamado "sumar y colaborar" entre administraciones para reforzar la terminal viguesa. Sánchez ha defendido que AENA, Xunta y Diputación comparten la necesidad de trabajar en favor del aeropuerto y ha reprochado al PSOE local que, a su juicio, utilice el debate sobre Peinador como "una excusa más para atacar al PP".

En la misma sesión, la dirigente popular también ha reclamado medidas frente a la proliferación de las llamadas "narcocasas" en barrios y parroquias como Cabral, Navia, Florida, Coia o Churruca.

El PP ha pedido reforzar los patrullajes, dotar a la ciudad de más recursos policiales, impulsar cambios legales que permitan desalojar con mayor agilidad viviendas ocupadas utilizadas para delinquir y crear una oficina municipal de atención frente a la okupación.

Sánchez ha solicitado, además, la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, al que ha acusado de lanzar "acusaciones falsas" contra representantes populares.