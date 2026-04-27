La mujer herida en el incendio del viernes en Vigo continúa estable, aunque con pronóstico grave

La Policía Nacional de Vigo continúa investigando, "con todas las líneas abiertas", el incendio ocurrido en un edificio situado en la rúa de Cesáreo González, en Vigo, en la madrugada del viernes al sábado, en el que resultaron heridas tres personas, de las cuales una de ellas permanece ingresada estable con pronóstico grave por las quemaduras sufridas.

Por el momento, no hay personas detenidas por estos hechos. "Se está investigando con todas las vías abiertas. No una en concreto", subrayaron fuentes oficiales a Europa Press, que no concretaron cuáles son las hipótesis que se barajan.

El último parte médico de la mujer herida, que fue trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con quemaduras de tercer grado que afectan al 60% del cuerpo, explica que se encuentra estable con pronóstico grave, según fuentes consultadas por Europa Press. Por ello, está ingresada en la unidad de quemados del Chuac.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche en la madrugada del viernes al sábado. A las 01:20 horas, un particular llamó al 112 Galicia para avisar de que estaba ardiendo la parte baja de un edificio y que había personas pidiendo ayuda en el interior.

Los Bomberos de Vigo apagaron las llamas, que calcinaron residuos acumulados en la planta baja y en el sótano del inmueble. Por su parte, los servicios sanitarios se encargaron de trasladar a las tres personas heridas.