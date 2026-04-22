Intenta atracar una joyería en el Vialia de Vigo: Llevaba un arma simulada, espray y un cuchillo

Dos mujeres fueron detenidas estos dos últimos meses tras perpetrar sendos robos frustrados: Uno en una joyería y otro directamente a una persona que portaba una mochila. La intervención de los agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, fue crucial en ambos casos. El cuerpo policial se coordinó, en este sentido, con los vigilantes del Centro Comercial Vialia, en donde ocurrieron estos hechos.

Por un lado, el pasado 17 de abril, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvieron a una mujer que había intentado cometer un atraco en una joyería ubicada en el centro comercial.

Según relataron desde el propio cuerpo, la mujer accedió al local y amenazó a las dependientas con el objetivo de sustraer las joyas expuestas. Tras abandonar el establecimiento sin lograr su propósito, fue retenida de inmediato por los vigilantes de seguridad del centro, que actuaron con rapidez hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

Los policías procedieron a la detención de la mujer y, en el cacheo, se le intervino un arma de fuego simulada, dos botes de espray de defensa y un cuchillo. Tras pasar a disposición judicial fue decretado su ingreso en prisión.

Robo de una mochila

Por otro lado, el pasado 24 de marzo, un cliente del Centro Comercial Vialia alertó a los vigilantes de seguridad de que una mujer le había sustraído una mochila, aportando una descripción física detallada de la presunta autora.

Los vigilantes, por su parte, trasladaron la información a los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela que fueron capaces de localizar, acto seguido, a la presunta autora. Se encontraba en una calle próxima y portaba dos mochilas, siendo una de ellas la sustraída. Por lo anterior, los agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) procedieron a su detención como autora de un delito de hurto.