A partir de mañana cierran al tráfico varias calles del centro: consulta fechas y horarios

Las obras de pavimentación del entorno de las calles Brasil y Cuba, que realizará la empresa Covsa, cerrará al tráfico hasta cuatro vías del barrio de Casablanca desde mañana, martes 14 de abril, y hasta el miércoles, 16 de abril.

Según ha informado el Concello, la primera fase de estos trabajos comenzará mañana, martes, en la calle Brasil, en el trecho comprendido entre calle Vázquez Varela y calle Pizarro, y en la calle Santo Domingo. Esto provocará un corte total al tráfico desde las 09:00 hasta las 23:00 horas, momento a partir del cual se abrirá el acceso restringido a residentes. La reapertura para el tráfico general será a partir de las 08:00 horas del día siguiente.

La segunda fase se ejecutará el miércoles, 15 de abril, en la calle Brasil, en este caso en el trecho comprendido entre Gran Vía y calle Vázquez Varela, y en la calle Cuba, entre Urzaiz y calle Brasil. De nuevo, el tráfico estará cortado de 09:00 a 23:00 horas, cuando se abrirá el acceso restringido a residentes; la apertura total será a partir de las 08:00 horas del siguiente día.

En las mismas condiciones de cierre al tráfico y apertura, el jueves 16 de abril se cortará el acceso a los vehículos en la calle Cuba, desde calle Brasil hasta calle Ecuador, y en la calle Guatemala.

Durante estos tres días, se habilitará circulación excepcional por el carril bus de calle Pizarro, permitiendo el acceso desde calle Brasil hasta calle Vázquez Varela.