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A partir de mañana cierran al tráfico varias calles del centro: consulta fechas y horarios

Las obras de pavimentado en la zona del barrio de Casablanca dejarán sin acceso al tráfico rodado hasta cuatro calles del entorno durante tres días

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Las obras de pavimentación del entorno de las calles Brasil y Cuba, que realizará la empresa Covsa, cerrará al tráfico hasta cuatro vías del barrio de Casablanca desde mañana, martes 14 de abril, y hasta el miércoles, 16 de abril.

Un coche adelanta a otro en la autovía

Según ha informado el Concello, la primera fase de estos trabajos comenzará mañana, martes, en la calle Brasil, en el trecho comprendido entre calle Vázquez Varela y calle Pizarro, y en la calle Santo Domingo. Esto provocará un corte total al tráfico desde las 09:00 hasta las 23:00 horas, momento a partir del cual se abrirá el acceso restringido a residentes. La reapertura para el tráfico general será a partir de las 08:00 horas del día siguiente.

La segunda fase se ejecutará el miércoles, 15 de abril, en la calle Brasil, en este caso en el trecho comprendido entre Gran Vía y calle Vázquez Varela, y en la calle Cuba, entre Urzaiz y calle Brasil. De nuevo, el tráfico estará cortado de 09:00 a 23:00 horas, cuando se abrirá el acceso restringido a residentes; la apertura total será a partir de las 08:00 horas del siguiente día.

En las mismas condiciones de cierre al tráfico y apertura, el jueves 16 de abril se cortará el acceso a los vehículos en la calle Cuba, desde calle Brasil hasta calle Ecuador, y en la calle Guatemala.

Durante estos tres días, se habilitará circulación excepcional por el carril bus de calle Pizarro, permitiendo el acceso desde calle Brasil hasta calle Vázquez Varela.