Cae por un terraplén de una altura de ocho metros en la Avenida do Aeroporto de Vigo

Operativo de rescate del hombre que se cayó por un terraplén en Vigo. TESTIGO / EUROPA PRESS

Un hombre en estado "ebrio" y "alterado" según la Policía Local, tuvo que ser rescatado por los bomberos de Vigo y por un amplio dispositivo policial tras precipitarse por un terraplén de unos ocho metros de altura en la Avenida do Aeroporto de la urbe olívica.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, concretamente, a las 01:20 horas, y el individuo tuvo que ser trasladado, a continuación, al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Fuentes del cuerpo de bomberos describieron la operación como "un poco compleja", aunque, finalmente, esta "salió bien". Con todo, fue necesario movilizar dos camiones, uno de ellos, vehículo escalera, con el que se abordó un puente grúa. También emplearon una camilla para el rescate.

Además de los efectivos citados, acudieron miembros de la Policía Nacional y personal del 061, según pudo conocer Europa Press.