Accidente de tráfico en Vigo: una colisión múltiple en la AP-9 se salda con seis personas heridas
Una de las personas heridas en el accidente tuvo que ser evacuada en estado grave
Nuevo siniestro en la AP-9 a su paso por Vigo. Una colisión múltiple se ha saldado con seis personas heridas, una de ellas de carácter grave.
Según ha informado el 112, el accidente ha ocurrido sobre las 22:20 horas de este martes, a la altura de la parroquia de Cabral. La cadena de colisiones se ha iniciado cuando un vehículo paró en la vía y ha implicado a cinco coches.
Europa Press detalla que la conductora del primer vehículo se ha bajado del coche y ha sido atropellada por otro que circulaba por ese punto.
Entonces, se han producido varios impactos: un segundo coche ha impactado contra el primero, un tercero se ha empotrado contra la mediana y otros dos han chocado entre sí tras una frenada brusca.
En total, seis personas han resultado heridas en el accidente y una de ellas ha tenido que ser evacuada en estado grave. En el operativo han participado efectivos de Urxencias Sanitarias 061, Policía Local de Vigo, Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Vigo y el servicio de mantenimiento de la autopista.