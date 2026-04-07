Los controladores aéreos de Vigo entrarán en huelga a partir del 17 de abril

La convocatoria de una huelga indefinida en el control aéreo podría afectar a la operativa del aeropuerto de Vigo a partir del próximo 17 de abril. Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han preavisado paros en la empresa SAERCO desde las 00:00 horas de ese día, una medida que impactaría directamente en las torres gestionadas por esta compañía, entre ellas la de la ciudad olívica.

Según explican ambas organizaciones, el conflicto tiene un carácter estructural y no responde a incidencias puntuales. Denuncian una falta de plantilla prolongada en el tiempo, así como un deterioro progresivo de las condiciones laborales que, a su juicio, ya está afectando al funcionamiento del servicio. En el caso de Vigo, advierten de que la situación podría traducirse en alteraciones en la operativa aeroportuaria si no se adoptan medidas.

El preaviso de huelga, registrado el pasado 6 de abril, señala que la empresa ha reducido efectivos sin cubrir adecuadamente las bajas, lo que ha obligado a los controladores a asumir una carga de trabajo creciente. Entre las principales quejas figuran la cancelación de vacaciones ya concedidas, cambios de turno con escaso margen de aviso y un uso "abusivo" de las disponibilidades.

Los sindicatos sostienen además que la organización del trabajo presenta deficiencias, con falta de claridad en los cuadrantes y posibles incumplimientos en los descansos obligatorios. Esta situación, aseguran, ha convertido en habitual lo que debería ser excepcional, incrementando la fatiga y el estrés entre la plantilla.

En este contexto, USCA y CCOO alertan de que la seguridad aeronáutica puede verse comprometida si se mantiene este modelo organizativo. Recuerdan que el control aéreo es un servicio esencial que requiere altos niveles de concentración, difíciles de garantizar bajo condiciones de presión continuada e incertidumbre laboral.

Antes de convocar la huelga, los sindicatos aseguran haber intentado abrir un proceso de negociación con SAERCO, aunque denuncian que las reuniones fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada. Según indican, siguen sin respuesta cuestiones clave como la cobertura de ausencias, la gestión de la fatiga o los criterios de elaboración de los turnos.

La convocatoria afecta a varias torres de control en España, entre ellas las de A Coruña, Sevilla o Lanzarote, además de la de Vigo. Como paso previo, las organizaciones han solicitado la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque por el momento no se ha alcanzado un acuerdo que permita desconvocar los paros.