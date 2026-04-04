Caballero responde a la Xunta: "Vigo tiene que tener vuelos para todos los ámbitos de viaje"

"La Xunta sigue sin querer enterarse de la importancia de Vigo en industria, economía y turismo", critica este sábado el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Las declaraciones llegan tras la reciente polémica surgida a partir de la propuesta del Cluster de Turismo de Galicia de mejorar la conexión aérea de la comunidad, apostando por la especialización de la terminal viguesa de Peinador hacia los viajes profesionales y de negocios.

La propuesta fue rechazada rotundamente por Caballero, al cual la especialización le parece "un desatino absoluto". Sin embargo, la Xunta de Galicia ha mostrado su interés por la idea, y este viernes reiteraba su intención de captar nuevas rutas a través de la promoción turística de origen.

Ahora y en respuesta a las declaraciones del ejecutivo autonómico, Abel Caballero ha enviado un nuevo audio con declaraciones a los medios de comunicación en el que critica la postura de la Xunta. "Vigo es la mayor ciudad turística de Galicia y tiene que tener vuelos para todos los ámbitos de viaje", asegura el regidor. "Vigo tiene capacidad para generar viajes en todos los ámbitos y no va a renunciar a nada", añade.

Asimismo, manifiesta la necesidad de que la Xunta de Galicia atienda al aeropuerto de Vigo. "Siempre estamos en lo mismo: es un intento de la Xunta por cerrar Peinador", critica.