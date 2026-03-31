Accidente múltiple en la A-55: seis vehículos colisionan a su paso por Tameiga, en Mos (Pontevedra)

Nuevo accidente en Tameiga. Seis vehículos se han visto implicados este martes en un accidente múltiple en la A-55, a su paso por esta parroquia del municipio de Mos (Pontevedra).

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, varios particulares han alertado del accidente, registrado a las 18:45 horas y en el que seis vehículos han colisionado. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 10 de la A-55 en sentido Vigo.

El 112 ha solicitado la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES y la Policía Local de Mos. Los servicios sanitarios han indicado que no ha habido personas heridas en el accidente, como indica Europa Press.