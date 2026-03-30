Hallan el cuerpo sin vida de un anciano en una vivienda de Celso Emilio Ferreiro, en Vigo

Dos camiones de bomberos en la calle Celso Emilio Ferreiro de Vigo, en donde se halló el cadáver de un anciano. Pedro Davila / EP

El cuerpo sin vida de una persona anciana fue hallado en las últimas horas en el interior de su propia vivienda, ubicada en la céntrica Celso Emilio Ferreiro, en Vigo. Hasta este punto se habían desplazado dos camiones de bomberos ante la necesidad de abrir la puerta del domicilio.

Sin embargo, una vez dentro, los trabajadores del servicio se encontraron con el cadáver de un hombre, por quien no se pudo hacer nada más. Así lo confirmó Europa Press en una información que trascendió en los últimos minutos.

Al lugar del suceso también acudió una patrulla de la Policía Local de Vigo.