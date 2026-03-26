Restricciones de tráfico por la Reconquista de Vigo 2026: dónde aparcar y por dónde se podrá circular

Los coches deberán de dejar paso a franceses y vigueses durante la Reconquista 2026. La Concellería de Tráfico ha publicado este jueves las restricciones para los días 26, 27, 28 y 29 de marzo con motivo de la fiesta que recuerda la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad olívica.

Las restricciones afectan tanto a la circulación como al estacionamiento de vehículos. Desde las 20:00 horas de este jueves 26 de marzo, no se podrá aparcar y se deberán quitar coches y motos de las siguientes calles: Falperra —entre Paseo de Alfonso y Cachamuíña—, Paseo de Alfonso y en el inicio de Teófilo Llorente, Real, Chao, San Vicente y la carga y descarga de San Francisco.

También se cambiará la parada de taxis al inicio de la calle Falperra y se retirará el estacionamiento de las calles Victoria y Reconquista el domingo 29 de marzo, desde las 15:00 horas hasta el final del acto.

En cuanto a las restricciones de circulación, se limitará el acceso de vehículos al Paseo de Alfonso desde las 11:00 horas del viernes 27 de marzo hasta el final de la fiesta el domingo.También se cortará el tráfico de la calle Carral el 29 de marzo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, así como de Policarpo Sanz, Reconquista, Praza Compostela y Victoria desde las 18:30 horas, debido a la representación.

Los vecinos y vecinas del Casco Vello Bajo deberán acceder y salir por la calle San Francisco, donde se situará un bloqueo semafórico. Los residentes del Casco Vello Alto llegarán a sus casas por la calle Abeleira Menéndez o por la calle Santiago.