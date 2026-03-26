Casco Vello de Vigo, con las mejores galas para vivir la Reconquista 2026

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Restricciones de tráfico por la Reconquista de Vigo 2026: dónde aparcar y por dónde se podrá circular

La Concellería de Tráfico ha publicado este jueves las restricciones de circulación y estacionamiento para los días 26, 27, 28 y 29 de marzo

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Los coches deberán de dejar paso a franceses y vigueses durante la Reconquista 2026. La Concellería de Tráfico ha publicado este jueves las restricciones para los días 26, 27, 28 y 29 de marzo con motivo de la fiesta que recuerda la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad olívica.

Tiendas que ofrecen en Vigo la posibilidad de vestirse para La Reconquista.

Las restricciones afectan tanto a la circulación como al estacionamiento de vehículos. Desde las 20:00 horas de este jueves 26 de marzo, no se podrá aparcar y se deberán quitar coches y motos de las siguientes calles: Falperra —entre Paseo de Alfonso y Cachamuíña, Paseo de Alfonso y en el inicio de Teófilo Llorente, Real, Chao, San Vicente y la carga y descarga de San Francisco.

También se cambiará la parada de taxis al inicio de la calle Falperra y se retirará el estacionamiento de las calles Victoria y Reconquista el domingo 29 de marzo, desde las 15:00 horas hasta el final del acto.

En cuanto a las restricciones de circulación, se limitará el acceso de vehículos al Paseo de Alfonso desde las 11:00 horas del viernes 27 de marzo hasta el final de la fiesta el domingo.También se cortará el tráfico de la calle Carral el 29 de marzo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, así como de Policarpo Sanz, Reconquista, Praza Compostela y Victoria desde las 18:30 horas, debido a la representación.

Los vecinos y vecinas del Casco Vello Bajo deberán acceder y salir por la calle San Francisco, donde se situará un bloqueo semafórico. Los residentes del Casco Vello Alto llegarán a sus casas por la calle Abeleira Menéndez o por la calle Santiago.