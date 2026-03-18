Xunta y Diputación presentan en abril el proyecto de ejecución del Teatro Cine Fraga, en Vigo

La Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra presentarán en abril el proyecto de ejecución para el Teatro Cine Fraga, elaborado por el equipo de César Portela, con el que se iniciará el trámite para licitar las obras antes del verano. Así lo anunciaron este miércoles el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luís López, antes de participar en una de las visitas organizadas por ambas administraciones para conocer este espacio.

"Cumplimos con la palabra dada de recuperar este espacio emblemático para todos los vigueses y gallegos, y también estamos cumpliendo con los trámites y plazos para transformarlo en un espacio cultural de primer nivel y epicentro cultural del noroeste peninsular", destacaron los dos representantes durante su visita al inmueble, acompañados por la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz.

López Campos ha confirmado que ya está presentada la redacción del proyecto básico de las obras, realizado por el equipo de César Portela, a quien se le encargó la recuperación de Teatro por ser el propietario intelectual de la intervención original llevada a cabo cuando todavía el edificio pertenecía a Abanca.

Además de estos trámites, el representante de Cultura de la Xunta informó de que ya se ha inventariado el material patrimonial del interior del Teatro Cine Fraga, que ha sido trasladado por ambas administraciones a un almacén en Porriño "con el fin de proceder a su restauración e integrarlo de nuevo en el inmueble".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra resaltó el "acierto" de recuperar el Teatro Cine Fraga gracias al "entusiasmo y gran acogida de la ciudadanía, percibida desde el primer momento con la alta participación en propuestas y sugerencias para tenerlas en cuenta en el plan de usos, ya presentado", recordó.

Con este objetivo, destacaron que se convertirá en un edificio emblemático de 7.000 metros cuadrados "en un espacio escénico, musical, audiovisual y literario de referencia en el noroeste peninsular". Para ello, recordaron que ya cuenta con líneas estratégicas definidas y un plan de usos perfilado, agradeciendo nuevamente las aportaciones realizadas por la ciudadanía a través de la campaña presencial y virtual "El mejor espacio busca el mejor contenido".