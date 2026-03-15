Herida una mujer que viajaba a bordo de un oceanográfico vigués entre Valencia y Barcelona

Tal y como ha confirmado Salvamento Marítimo, este cuerpo recibió una llamada este domingo para realizar la evacuación de una pasajera que se encontraba herida. El Centro Radiomédico avisó al helicóptero Helimer 220, que acudió hasta el lugar donde se encontraba el buque y evacuó a la accidentada hasta el aeropuerto. En la propia terminal se encontraba una ambulancia que la atendió y trasladó a un centro médico.

El buque, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene su base en Vigo y realiza expediciones para estudiar la circulación oceánica global, la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el cambio climático.