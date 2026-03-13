Estos son los colectivos que han sido reconocidos con los premios Antiviguesas Distinguidas

La primera gala de los premios Antiviguesas Distinguidas se celebró este jueves en el Café Uf de Vigo, en una cita que reconoció con humor y retranca el trabajo de organizaciones sociales, vecinales y ecologistas comprometidas con una ciudad socialmente justa, ambientalmente sostenible y urbanísticamente responsable.

Estos galardones nacen como una propuesta alternativa a los Vigueses Distinguidos que entrega el Concello de Vigo, aunque sus impulsores subrayan que no buscan desacreditar esos reconocimientos, sino dar visibilidad a otras voces que, cuando discrepan del gobierno local, son tachadas en demasiadas ocasiones de "antivigo" y no son tenidas en cuenta por la administración municipal.

La gala, conducida por el periodista Javier H. Rodríguez, premió en la categoría de justicia social al Foro Socioeducativo As Ninguéns, por su labor contra la pobreza y la exclusión social y por visibilizar realidades incómodas pero cotidianas.

En la categoría de otro modelo de ciudad, el reconocimiento fue para Beiramar da Xente, un conjunto de colectivos sociales y vecinales que defiende la preservación del patrimonio industrial vigués y lucha contra la especulación, además de reivindicar el derecho a una vivienda digna y unos servicios sociales de calidad.

En medio ambiente, la entidad distinguida fue Amigas das Árbores, por su compromiso con una ciudad más preparada frente a la emergencia climática y por la defensa del papel de los árboles, los espacios verdes y la biodiversidad urbana.

Desde la organización señalaron que estos premios pretenden ser también una crítica a una forma de gobernar que, a su juicio, solo acepta la adhesión incondicional y rechaza el disenso, pero insistieron en que, más allá de esa lectura, son sobre todo un reconocimiento sincero a colectivos que trabajan por "otra ciudad posible".

Según avanzaron, la iniciativa nace con vocación de continuidad y serán en futuras ediciones las propias organizaciones sociales, vecinales y ambientales las que elijan de forma abierta a las personas o entidades merecedoras de estos galardones.