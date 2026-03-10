Médicos de Atención Primaria toman las calles de Vigo para protestar contra la "precariedad" del sector

Centenares de médicos de Atención Primaria han tomado las calles de Vigo este martes para protestar contra la sobrecarga laboral del sector. Al grito de "Médico explotado, paciente maltratado", "Sanidade pública e de calidade" o "Cupos sen cubrir, non se debe permitir", los médicos han reclamado a la Xunta y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, una solución ante la "precariedad" que viven.

Durante el encuentro, el presidente del sindicato médico O'Mega, Manuel Rodríguez, defendió la voluntad de diálogo de la organización, pero aseguró que el problema de la sanidad en Galicia va más allá del conflicto estatal con el Ministerio. Según afirmó, la situación es también "un problema autonómico", al considerar que el Servizo Galego de Saúde se ha "olvidado de la atención sanitaria por completo, tanto en primaria como en hospitalaria".

En este contexto, señaló que cada vez más servicios hospitalarios están dejando de realizar actividad voluntaria para reducir listas de espera, las conocidas como "peonadas", un movimiento que, según explicó, comenzó en Pontevedra y que ya se está extendiendo a Vigo, Santiago de Compostela o Ferrol. "Esto puede convertirse en una bola de nieve, a ver quién la para", advirtió.

Rodríguez explicó que una de las principales reclamaciones del colectivo es la regulación de las agendas en atención primaria, que actualmente califican como "agenda chicle", al comenzar con unos 30 pacientes pero acabar con muchos más a lo largo de la jornada. Además, reclamó un compromiso para limitar esas agendas, regular la jornada en los PAC y revisar las condiciones laborales en la atención hospitalaria, donde, según denunció, los facultativos superan ampliamente las 1.533 horas anuales teóricas debido a las guardias obligatorias, llegando a realizar entre 2.200 y 2.300 horas al año. "Necesitamos un compromiso claro para ordenar las agendas y las jornadas", subrayó, como paso necesario para abordar el conflicto.

La manifestación, que empezó como una concentración a las puertas del museo Marco, fue atrayendo a cada vez más pacientes que se unieron para protestar. Incluso el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, hizo acto de presencia, lo cual se ganó un vitoreo por parte de los manifestantes. La manifestación ha terminado en la calle García Barbón.