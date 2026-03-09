Gerardo Fernández y José Manuel Nogueira serán nombrados Vigueses Distinguidos 2026

El regidor vigués, Abel Caballero, anunció este lunes el nombramiento de Gerardo Fernández Costa "Gerardiño" como Vigués Distinguido a título póstumo. Fernández Costa fue cofundador del proyecto DisCamino.

Caballero recordó que "Gerardiño" fue una persona "sordociega de nacimiento", pero capaz de "desafiar las barreras de su propia discapacidad" y se involucró "de lleno" en DisCamino, entidad "referente internacional" para la inclusión a través del deporte.

Por otro lado, también se distinguirá a José Manuel Nogueira Rey, nacido en Cabral en 1946 y que ejerció como profesor, coreógrafo y músico, así como dinamizador cultural: "Lleva siete décadas dedicado a la defensa de la enseñanza y a la promoción de la música y el baile tradicional gallego en Vigo. Desde el 63 forma parte de Lembranzas Galegas y O Couto", concluyó Caballero.