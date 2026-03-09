Copilotos de DisCamino durante el pasado mayo

Copilotos de DisCamino durante el pasado mayo

Vigo

Gerardo Fernández y José Manuel Nogueira serán nombrados Vigueses Distinguidos 2026

El primero, a título póstumo, ensalzará la labor de "Gerardiño" como cofundador de DisCamino, mientras que el segundo premiará la divulgación de la música tradicional gallega por parte de Nogueira, natural de la parroquia de Cabral

El regidor vigués, Abel Caballero, anunció este lunes el nombramiento de Gerardo Fernández Costa "Gerardiño" como Vigués Distinguido a título póstumo. Fernández Costa fue cofundador del proyecto DisCamino. 

Abel Caballero en rueda de prensa.

Caballero recordó que "Gerardiño" fue una persona "sordociega de nacimiento", pero capaz de "desafiar las barreras de su propia discapacidad" y se involucró "de lleno" en DisCamino, entidad "referente internacional" para la inclusión a través del deporte. 

Por otro lado, también se distinguirá a José Manuel Nogueira Rey, nacido en Cabral en 1946 y que ejerció como profesor, coreógrafo y músico, así como dinamizador cultural: "Lleva siete décadas dedicado a la defensa de la enseñanza y a la promoción de la música y el baile tradicional gallego en Vigo. Desde el  63 forma parte de Lembranzas Galegas y O Couto", concluyó Caballero. 