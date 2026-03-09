Ofrecido por:
Gerardo Fernández y José Manuel Nogueira serán nombrados Vigueses Distinguidos 2026
El primero, a título póstumo, ensalzará la labor de "Gerardiño" como cofundador de DisCamino, mientras que el segundo premiará la divulgación de la música tradicional gallega por parte de Nogueira, natural de la parroquia de Cabral
También te podría interesar: DisCamino, la asociación gallega que peregrina a Santiago en bicicletas adaptadas
El regidor vigués, Abel Caballero, anunció este lunes el nombramiento de Gerardo Fernández Costa "Gerardiño" como Vigués Distinguido a título póstumo. Fernández Costa fue cofundador del proyecto DisCamino.
Caballero recordó que "Gerardiño" fue una persona "sordociega de nacimiento", pero capaz de "desafiar las barreras de su propia discapacidad" y se involucró "de lleno" en DisCamino, entidad "referente internacional" para la inclusión a través del deporte.
Por otro lado, también se distinguirá a José Manuel Nogueira Rey, nacido en Cabral en 1946 y que ejerció como profesor, coreógrafo y músico, así como dinamizador cultural: "Lleva siete décadas dedicado a la defensa de la enseñanza y a la promoción de la música y el baile tradicional gallego en Vigo. Desde el 63 forma parte de Lembranzas Galegas y O Couto", concluyó Caballero.