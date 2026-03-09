Detenido el último implicado en una serie de robos con fuerza en Vigo

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido al último de los individuos implicados en varios robos con fuerza ocurridos en la ciudad de Vigo desde el pasado mes de diciembre.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, la detención se produjo el pasado 26 de febrero gracias a investigaciones desarrolladas por el Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito de Traviesas.

El ahora detenido era buscado como presunto autor de un robo en las oficinas de una empresa, donde los autores accedieron al interior y se apoderaron, entre otros efectos, de varios teléfonos móviles, y de las llaves de varios vehículos corporativos, que posteriormente también fueron robados. También se lo acusa de otros cuatro robos con fuerza cometidos en la ciudad -uno de ellos en grado de tentativa- y del robo de dos vehículos.

De los dos vehículos sustraídos, uno ha sido ya recuperado y devuelto a sus propietarios, mientras que las gestiones para la localización del segundo continúan abiertas por parte del grupo investigador.

La investigación desarrollada por el Grupo Operativo de Policía Judicial de Traviesas permitió la identificación de todos los implicados: cuatro varones detenidos y una mujer investigada. A otro de los detenidos por el robo en estas oficinas se le atribuyen además otros dos robos con fuerza.

Con la detención del último de los buscados el pasado 26 de febrero, la Policía Nacional da por esclarecidos seis robos con fuerza y dos robos de vehículos.