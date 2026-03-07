Vigo ya piensa en Navidad: el Concello estudiará el impacto acústico del evento

El Concello de Vigo ha adjudicado en Xunta de Goberno los servicios para el estudio del impacto acústico de la Navidad 2026. "Estamos muy sensibilizados para poder compatibilizar las fiestas con la convivencia con los ciudadanos del centro de Vigo", ha asegurado el alcalde, Abel Caballero.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha indicado que se ha adjudicado dicho contrato por un importe de 29.000 euros. La empresa en cuestión realizará un estudio acústico previo, una predicción acústica y una campaña de mediciones durante Navidad.

Caballero ha afirmado que esta decisión se enmarca en la senda del gobierno municipal "desde hace años" para reducir el impacto acústico que genera la afluencia de turistas. "Estos datos sirven para realizar un diagnóstico del estado actual y si se detectan cuestiones enmendables, poder solucionarlas", ha explicado.

"Venimos trabajando en los últimos años en esta cuestión y mejorando de forma muy importante", ha añadido el líder socialista, que ha recordado que el Concello realiza cada cinco años la actualización del mapa estratégico de ruidos desde 2007.

Donaciones de obras de arte

Por otro lado, el alcalde ha anunciado este sábado que han aceptado "un número muy importante" de donaciones de obras de arte. En total, 15 piezas de cuatro conocidos artistas de Vigo: tres de Delmiro Carballo, ocho de Puri del Palacio, una de Francisco Torrón Durán y tres de Antonio Félix Sánchez González.

"Van a formar parte de los fondos artísticos municipales, que son muy importantes y que seguimos engrosando de forma continua", ha asegurado el regidor olívico sobre una medida tomada en la Xunta de Goberno del viernes, así como la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a entidades y sociedades sin ánimo de lucro para 2026.

En concreto, el gobierno municipal aportará 140.000 euros, 50.000 más que el presupuesto del pasado año. "Colaboramos con entidades que trabajan en iniciativas de familia e infancia, personas mayores y con diversidad funcional, inmigrantes y personas sin hogar y con adicciones", ha detallado.