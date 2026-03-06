Un proyecto artístico transformará O Rocío, en Vigo: "Se convertirá en una zona de referencia en Europa"

"Se va a convertir en una zona de referencia para toda Europa". Así de entusiasmado ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la intervención artística y urbana que ejecutará el Concello en el barrio de O Rocío. Lula Goce será la encargada de llevar a cabo toda la "interpretación artística".

El alcalde ha asegurado que supondrá un "cambio radical" y que será "lo nunca visto", ya que se trata de un barrio "singular". La redacción del proyecto cuesta 106.000 euros, cuyo objetivo será desarrollar un proyecto de humanización y de arte urbano en este barrio ubicado entre Coia y Bouzas.

En concreto, el gobieno local ejecutará el proyecto entre la calle Rocío y la de Abaixo, donde se encuentra un grupo de viviendas unifamiliares datadas de los años 50 del pasado siglo. "Hay que tratar de preservarlas, porque tienen unas características singulares", ha añadido el alcalde.

Así, el Concello tratará de poner en valor la singularidad del barrio y su forma de construcción, manteniendo su carácter unitario con una "actuación de humanización, urbana y artística sensacional", en palabras del regidor olívico.

El proyecto contempla la mejora de los espacios públicos. "Vamos a reubicar estacionamientos, vamos a coordinar las medianeras, las fachadas y el ámbito de suelo, que también en muchas zonas se va a pintar", ha descrito Caballero, sobre una actuación que, más tarde, avanzará hasta la calle Marín.

La obra tiene un presupuesto de 4,4 millones de euros. Además, el alcalde ha avanzado que la intervención artística correrá a cargo de Lula Goce, "una de las grandes muralistas del planeta".

Humanización calle Mondariz

El Concello de Vigo también actuará en la otra orilla de la Avenida de Castelao. La Xunta de Goberno de este viernes también ha aprobado la licitación para la humanización de la calle Mondariz, que supondrá una inversión de 780.000 euros.

"Vamos a actuar en 135 metros lineales, 3.000 metros cuadrados de superficie", ha afirmado el alcalde, que ha avanzado que el Concello aumentará la superficie para las aceras, así como generará un "espacio público de calidad con zonas de sombra, mobiliario urbano, elementos vegetales y un espacio de ocio por la cercanía con el Seis do Nadal".

Además, Caballero ha afirmado que reordenarán las plazas de aparcamiento, pero no las disminuirán. Cabe recordar que los vecinos de esta zona de Coia han denunciado en múltiples ocasiones la falta de estacionamiento y el "estado de abandono" de sus calles.