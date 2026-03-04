El acto de Vigueses Distinguidos 2026 ya tiene lugar y fecha de celebración

La gala de Vigueses Distinguidos, que incluirá la entrega de este galardón a varias entidades representativas de la ciudad, así como la condecoración con la Medalla de Vigo al Colegio Carmelitas y al empresario José García Costas ya tiene fecha de celebración.

Esta cita solemne, que acompaña, cada año, la celebración de La Reconquista -28 de marzo- tendrá lugar varios días antes, concretamente, el 26 de marzo. Tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo.

"Queremos que haya capacidad suficiente a efectos de las personas que asisten a este acto", aseveró Abel Caballero, regidor olívico.