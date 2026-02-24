Nuevo galardón para el Ascensor HALO de Vigo: Reconocido por los ingenieros de Galicia

Colas en el HALO a primera hora de la mañana del 11 de febrero de 2025 S.P.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes la concesión al Ascensor HALO de la ciudad de un nuevo galardón. Se trata de un distintivo otorgado por parte del Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canales e Portos de Galicia en el marco de los Premios San Telmo.

Según el alcalde vigués, el HALO es "un icono" de esta ciudad y, además, "un icono de la movilidad sostenible en el mundo". Una infraestructura, continuó Caballero, "a la que el Partido Popular y el BNG se opusieron porque siempre están en contra de Vigo".

Se refirió el primer edil vigués a la abstención en el voto por parte de las dos formaciones a la hora de modificar el presupuesto para acometer la obra: "Salió adelante con nuestros votos", aseveró Caballero, quien insistió en que el ascensor recibe a "millones de usuarios".

Por último, el regidor olívico también criticó a la Xunta por no haber aportado "ni un céntimo" a la construcción del ascensor, algo que sí hizo, continuó, el Gobierno de España.

Entre otros, el HALO hasta el momento ha recibido distinciones como el Premio Galego de Arquitectura, o el reconocimiento de la estructura en el Premio Acueducto de Segovia o en la Semana Española de la Movilidad, entre otros.