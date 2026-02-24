Exigen a Caballero que se reúna con la comunidad educativa de Canicouva para tomar una decisión conjunta

Reunión mantenida por Luisa Sánchez, Miguel Martín y Daniel Benavides con un representante del Anpa del CEIP Canicouva PP de Vigo

El PP de Vigo ha exigido al alcalde, Abel Caballero, que escuche a la comunidad educativa de A Canicouva antes de tomar una decisión sobre las casas de maestros, donde el Concello ha anunciado que construirá seis viviendas municipales.

"Es una decisión a la que no nos oponemos pero que se ha tomado sin haber escuchado previamente a la

comunidad educativa", ha remarcado la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, que ha exigido "transparencia y diálogo" del gobierno local con la comunidad educativa de A Canicouva.

Además, la también vicepresidenta provincial ha recordado que esa medida anunciada por Caballero también estaría contraviniendo "las consideraciones legales y técnicas por las cuales se produjo esa desafectación" solicitada por el Concello a la Xunta hace tres años.

Entonces, la Consellería de Educación recalcaba que las actuaciones "deberían estar orientadas bien a la recuperación del espacio como patio o zona exterior del centro, bien a la construcción de una nueva edificación educativa", apuntan los populares en una nota de prensa.

La presidenta del PP de Vigo ha insistido en que el gobierno de Caballero debe “respetar” a la comunidad educativa del CEIP Canicouva. "Que se reúna con sus representantes y que la decisión final se tome de común acuerdo, y no con el habitual ‘ordeno y mando’ de Abel Caballero", ha exigido.