El Concello de Vigo, obligado a pagar 1,5 millones a la promotora del concierto de Guns N' Roses

Fin del embrollo: El Concello de Vigo deberá pagar a la promotora del concierto de Guns N' Roses -Sweet Nocturna-, celebrado en el Abanca Balaídos el 12 de junio de 2023, más de 1,5 millones de euros por el patrocinio fallido del evento.

Tal y como ha recogido Europa Press, el recurso deriva de la negativa del Ayuntamiento de pagar dicho patrocinio, alegando que se tramitó un concurso público que, finalmente, quedó desierto.

Por su parte, la empresa justificó que, antes de que se cerrase ese procedimiento, ya había un "acuerdo recíproco" para la celebración del concierto y "actos preparatorios" anteriores a la formalización del contrato.

Cuando el Ayuntamiento declaró desierto el concurso, la empresa reclamó ser compensada, pero la Junta de Gobierno desestimó sus pretensiones. A partir de ahí, recurrió a los tribunales, y ahora el Juzgado ha declarado que los acuerdos de la Junta de Gobierno rechazando las reclamaciones de Sweet Nocturnas son disconformes a Derecho.

Así, en el fallo se recoge la condena al Ayuntamiento a abonarle el precio ofertado en el procedimiento de licitación, 1.563.000 millones de euros, más el IVA y los intereses correspondientes.

"A sentenza non responde á realidade", dicen en el Concello de Vigo

Desde el Concello de Vigo ya se han pronunciado al respecto anunciando que recurrirán la sentencia. Aseguran que "non responde á realidade dun contrato administrativo público de patrocinio publicitario, que non se cumpriron as prestacións publicitarias e que contén erros manifestos".

Desde el Consistorio se refieren concretamente, a un error: "A suposta existencia dun expediente de negociado sen publicidade de Guns N' Roses que non existiu en ningún momento e que se corresponde con outro negociado". Aportan, en este extremo, el número de expediente -expte número 19458-101 y enlace https://contrataciondelestado.es/wps/pocuri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N0eKMdYV8gKGCFcHcNGIlQ%3D%3D-.

Por otro lado, matizan en el Consistorio, "chama a atención que en ningún momento lle foi requirido a este Concello o devandito expediente mencionado en múltiples ocasións. O único expediente aberto pola administración local foi o de patrocinio publicitario que se remitiu integramente ao xulgado".

Un hecho "da máxima gravidade", censura el BNG de Vigo

El BNG de Vigo ha calificado como un hecho "da máxima gravidade" que un juzgado "veña de constatar as graves irregularidades na xestión do concerto de Guns N' Roses e que condene ao Concello a pagar máis de un millón e medio de euros, de diñeiro de todas as viguesas e vigueses, á promotora privada do mesmo como consecuencia da acción ilegal e irresponsábel do Goberno municipal".