Las seguidoras viguesas de Liam Payne convierten la farola de Urzáiz en un altar improvisado

La mítica farola de Urzáiz se ha convertido en las últimas horas en un altar improvisado en memoria de Liam Payne, cantante y compositor británico de 31 años de edad, que falleció el pasado 16 de octubre en Argentina tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel en el que se hospedaba.

Payne, que sufrió un traumatismo craneoencefálico, alcanzó la fama por pertenecer a la banda One Direction, y atesoraba seguidores en todos los rincones del mundo. También en la ciudad olívica, en donde sus seguidoras no dudaron en dejarle bonitos mensajes, flores y fotos en su memoria: "Gracias por formar parte de la banda que me cambió la vida hace ya unos años y que me hizo mucho más feliz. Siempre vas a tener un sitio especial en mí", escribía una seguidora en este sentido altar. "Gracias por todo", se podía leer en otro mensaje más escueto escrito en inglés.

Así, Vigo ha seguido la estela de otras ciudades españolas más grandes, como Madrid, en la que también han surgido altares espontáneos en memoria del joven artista británico. A pesar de la lluvia, este lunes eran muchos los que se acercaban hasta el mismo para compartir el sentimiento, hacer alguna foto o, simplemente, por curiosidad.