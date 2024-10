¿En qué lugar o barrio de Vigo debería ubicarse el Dinoseto? Caballero abre una consulta ciudadana

Lo que comenzó como una especie de broma y terminó en el olvido, acabó por convertirse en el símbolo de Vigo por aclamación popular. El Dinoseto se ancló en la Porta do Sol de la ciudad olívica casi al mismo tiempo que se popularizaron los selfies. Luego "murió" de éxito -o, más bien, por falta de atención- y terminó relegado a la Praza de Compostela. Sin embargo, las redes sociales -especialmente la cuenta @DinosetoVigo- y los propios vecinos reclamaron una solución para el seto despeluchado.

Este pasado miércoles operarios del Concello de Vigo, ejerciendo de auténticos "conductores de ambulancia", trasladaron al seto y al Dinosetito al vivero municipal de Vigo, en donde se buscará recuperar a estos elementos antes de devolverlos a "algún lugar" de la ciudad.

Como si de una cuestión de Estado se tratase, el regidor olívico lanzó un mensaje de "calma" a la población a través de sus redes sociales, asegurando que estamos "ante el revival del Dinoseto". Se avecina una "restauración extraordinaria" para que ambos setos vuelvan a ser objeto de fotografías y, por qué no decirlo, de alguna que otra broma para suerte de @DinosetoVigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DinoSetoVigo (@dinosetovigo)

A pesar de que todavía no se sabe cuál será su ubicación -no parece, no obstante, que sea la Porta do Sol por declaraciones que, en su momento, realizó el regidor olívico- pero sí que el alcalde vigués ha querido lanzar una consulta pública a través de su Instagram para que sean los propios vecinos los que sugieran posibles emplazamientos.