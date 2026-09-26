Muere un joven motorista de 25 años en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) y su acompañante está grave

Trágico siniestro el que se ha registrado en las últimas horas en las carreteras gallegas: un motorista de apenas 25 años ha perdido la vida en un accidente ocurrido en Cerdedo-Cotobade. Su acompañante, de 24 años, ha resultado herida de gravedad.

Según informó el 112 Galicia y recogió Europa Press, la llamada de alerta se recibió pasadas las 17:00 horas a través de un particular que informaba de un accidente en la carretera PO-235 punto kilométrico 5,150, a la altura de la parroquia de Augasantas. A bordo de la motocicleta viajaban dos personas, ambos vecinos de Bueu.

En el punto se movilizó un helicóptero medicalizado de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Santiago, cuyo personal no pudo hacer nada por salvar la vida de uno de los ocupantes y procedió al traslado de la persona herida. Asimismo, en el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.